Çay ve fındığın tahtı sallanıyor: Kilogramı servet eden “mavi altın” Türkiye’yi sardı

Yüksek ekonomik getirisi ve insan sağlığına sunduğu olağanüstü faydalarla tüm dünyada talep rekorları kıran maviyemiş (blueberry) üretimi, Türkiye tarım sektörünün yeni parlayan yıldızı haline geldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çelik, 2000 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde deneme amaçlı başlatılan adaptasyon çalışmalarının bugün ülke genelinde 12 bin tonluk üretime ulaştığını açıkladı. Ancak iç piyasanın devasa talebini karşılayabilmek ve ihracat potansiyelini artırmak için bu rakamın en az 100 bin tona çıkarılması gerektiğinin altı çizildi.