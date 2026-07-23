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Çay ve fındığın tahtı sallanıyor: Kilogramı servet eden "mavi altın" Türkiye’yi sardı

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Çay ve fındığın tahtı sallanıyor: Kilogramı servet eden “mavi altın” Türkiye’yi sardı

Yüksek ekonomik getirisi ve insan sağlığına sunduğu olağanüstü faydalarla tüm dünyada talep rekorları kıran maviyemiş (blueberry) üretimi, Türkiye tarım sektörünün yeni parlayan yıldızı haline geldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çelik, 2000 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde deneme amaçlı başlatılan adaptasyon çalışmalarının bugün ülke genelinde 12 bin tonluk üretime ulaştığını açıkladı. Ancak iç piyasanın devasa talebini karşılayabilmek ve ihracat potansiyelini artırmak için bu rakamın en az 100 bin tona çıkarılması gerektiğinin altı çizildi.

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Foto - Çay ve fındığın tahtı sallanıyor: Kilogramı servet eden "mavi altın" Türkiye’yi sardı

Yüksek ekonomik getirisi ve insan sağlığına sunduğu olağanüstü faydalarla tüm dünyada talep rekorları kıran maviyemiş (blueberry) üretimi, Türkiye tarım sektörünün yeni parlayan yıldızı haline geldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çelik, 2000 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde deneme amaçlı başlatılan adaptasyon çalışmalarının bugün ülke genelinde 12 bin tonluk üretime ulaştığını açıkladı. Ancak iç piyasanın devasa talebini karşılayabilmek ve ihracat potansiyelini artırmak için bu rakamın en az 100 bin tona çıkarılması gerektiğinin altı çizildi.

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Foto - Çay ve fındığın tahtı sallanıyor: Kilogramı servet eden "mavi altın" Türkiye’yi sardı

Geleneksel toprak yapısının uygun olmadığı bölgelerde bile özel substratlar kullanılarak saksıda ve topraksız tarım yöntemleriyle Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada yetiştirilebilen bu meyve, çiftçilere çay ve fındığa kıyasla katbekat fazla gelir sunuyor.

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Foto - Çay ve fındığın tahtı sallanıyor: Kilogramı servet eden "mavi altın" Türkiye’yi sardı

Pazar tezgahlarında gramaj fiyatıyla dikkat çeken ve raflarda yüksek rakımlardan gelen şifa kaynağı olarak yer bulan maviyemiş, tarımsal çeşitliliği artırarak üreticilere güçlü bir finansal alternatif oluşturuyor. Uzmanlar, özellikle düşük rakımlı Akdeniz bölgelerinde erken ürün alınabilmesinin sektöre ayrı bir ticari ivme kazandırdığını belirtiyorlar.

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