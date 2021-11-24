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Gündem Savcı Sayan'dan dolar yorumu
Gündem

Savcı Sayan'dan dolar yorumu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dolar kurundaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:47:00 -
Savcı Sayan'dan dolar yorumu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dövizdeki yükselişi sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, "1 dolara, 5 kg Ayçiçek yağına, 3 kg zeytine vatan satılır mı? diye sordu.

Yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşulan Savcı Sayan şu ifadeleri kullandı: "Bir tas hoşafa şükür edip Çanakkale geçilmez diyenlerin torunları Vatanlarını 1 $’a , 5 kilo yağa, 3 kg zeytine satar mı… Bu savaşta gevşeye, yan çizen, düşmanlara göz kırpan bizden değildir

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Yorumlar

Muhammet Göleli

çıkın o kisra saraylarından sonra bana vatan millet sakarya edebiyatları yapın yeter 18 yıl kandırdınız beni bu yolla ama artık millet yemiyor yeni şeyler söylemek lazım cancağızım.
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gercekler

sağ kesim vatan millet.muhafazakar kesim din allah.sol kesim eşitlik adalet hicbirine karısmayan ne yapsın ::))
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