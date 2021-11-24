Savcı Sayan'dan dolar yorumu
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dolar kurundaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dövizdeki yükselişi sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, "1 dolara, 5 kg Ayçiçek yağına, 3 kg zeytine vatan satılır mı? diye sordu.
Yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşulan Savcı Sayan şu ifadeleri kullandı: "Bir tas hoşafa şükür edip Çanakkale geçilmez diyenlerin torunları Vatanlarını 1 $’a , 5 kilo yağa, 3 kg zeytine satar mı… Bu savaşta gevşeye, yan çizen, düşmanlara göz kırpan bizden değildir