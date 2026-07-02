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Eğitim Milli Eğitim'de yeni dönem hazırlığı: İlk defa yönetici atama takvimi açıklandı
Eğitim

Milli Eğitim'de yeni dönem hazırlığı: İlk defa yönetici atama takvimi açıklandı

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Milli Eğitim'de yeni dönem hazırlığı: İlk defa yönetici atama takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı. Takvime göre, boş kadrolar bugün ilan edilirken, adayların katılacağı "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başvuruları 3-7 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 12 Ağustos'ta ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı.

MEB'e bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre, müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları bugün duyurulacak.

3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başvuruları alınacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler, 16-23 Temmuz'da "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" kapsamında gerçekleştirilecek. "Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı" ise 25 Temmuz'da yapılacak.

Görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihlerinde alınacak. Tercihlerin onaylanması süreci 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak ve Bakanlıkça 12 Ağustos'ta görevlendirme sonuçları duyurulacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi.

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