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Gündem Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu
Gündem

Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 20:18:00 -
Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalar yaparak, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek.” şeklinde skandal iddialarda bulunmuştu.

Özel'e bir tepki de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi.

Savcı Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ı hatırlatarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Erdoğan’a 'diktatör' derler. Orduya 'satılmış' derler. Türk askerine 'lejyoner' derler. FETÖ için nöbet tutarlar. Avrupa’ya ülkemize el koyun derler. Partileri tecavüz, taciz yuvası olmuş, bir şey demezler. “Adam” CHP grup Başkan vekili değil de Biden'ın sözcüsü. #HadsizÖzgürÖzel"

Joe Biden ne demişti?

ABD Başkanı seçilen Biden, "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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