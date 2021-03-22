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Gündem Savcı Sayan'dan çarpıcı iddia: Baykal'a sağlık operasyonu yapıldı, beyninde pıhtı attı
Gündem

Savcı Sayan'dan çarpıcı iddia: Baykal'a sağlık operasyonu yapıldı, beyninde pıhtı attı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı TV programında, CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sayan, ‘'Kaset 1. operasyondu. Baykal'ın bu operasyon sonrasında yerli ve milli bir muhalefet duruşu sergileyeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la el ele vererek bu ülkeyi şahlandıracağını düşünen güçler, bir operasyon daha yaptı. Sayın Baykal'ın sağlığıyla oynandı… Beynine pıhtı attı. Tedavi şekli bile yanlıştı Baykal'ın." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 01:33:00 -
Savcı Sayan'dan çarpıcı iddia: Baykal'a sağlık operasyonu yapıldı, beyninde pıhtı attı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı TV programında, CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Savcı Sayan'ın ses getirecek o açıklaması:

"Ben size 2 tane konudan bahsedeyim. Sayın Baykal 17-25 Aralık'ta Sayın Meclis Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir randevu istedi. 'Siyasette bir kumpas vardır. Siyasetin kazanması gerekir. Dolayısıyla biz bu anlamda Sayın Erdoğan'ın yanında mutlaka yer almalıyız birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz.' demek için, randevu istedi.

Sayın Cemil Çiçek'e gitti oradan çıkınca bir açıklama yaptı. Açıklamasında, 'Siyaset kazanmalı. Bu işte siyaset kazançlı çıkmalı. Bunun için elimizden ne geliyorsa, katkı yapmamız gerekiyorsa katkı yapmalıyız.' dedi. Makamına geldiğinde, randevu için sırasını beklerken randevusu iptal edildi. Neden iptal edildi bilmiyorum.

Bir diğeri de Sayın Baykal kriz geçirmeden 10 – 20 gün önce Sayın Erdoğan ile görüşmeye gidecekti, görüşmek istiyordu daha randevu istememişti. Bizi topladı, 'Sayın Erdoğan ile görüşeceğim. Bu ülkenin birlik ve beraberliği için, ülkenin dış politikası için biz birlikte mücadele edeceğiz. Ben aday olursam, adaylığımda bu süreçte bu minvalde gidecek. Milli ve yerli olacağız. Birbirimize düşmanlık, kin, haset beslemeden karşılıklı bir anlayış içerisinde biz bu işi götüreceğiz.' dedi.

Bu olaylardan sonra Baykal'ın beyninde pıhtı attı. Ondan sonraki süreci de biliyorum, ailesinden de dinledim. Sağlıklı gittiğine dair şüphelerim var. Ben Sayın Baykal'a operasyon yapıldığı kanaatindeyim. Kim ne derse desin. Şahsi kanaatim.

Kaset 1. operasyondu. Baykal'ın bu operasyon sonrasında yerli ve milli bir muhalefet duruşu sergileyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el ele vererek bu ülkeyi şahlandırıcağını düşünen güçler, bir operasyon daha yaptı. Sayın Baykal'ın sağlığıyla oynandı... Beynine pıhtı attı. Tedavi şekli bile yanlıştı.

Ben planı da biliyorum, programı da biliyorum. Ben iyi bir siyasetçiyim. Tevazuunun dışına çıkarak kendimizi övmek ukalalık olarak algılanmasın. Ben Doğuyu da Batıyı da bilen Kürdü de Türkü de bilen dolayısıyla ikisi arasındaki köprüyü de iyi kurabilen bir vatandaşım.

Çünkü ben adaletten yanayım. Adalet, hak ve hukuk olunca arafta değilim. Tavrım nettir. Dolayısıyla ben büyün bunları biliyorum. Ben zamanında kürde yapılan işkencenin de hesabını soruyorum ben Devletteki yanlışlarında hesabını soruyorum. Terör örgütlerinden de hesap sormaya çalışıyorum. Belki gün gelecek bunu da canımla ödeyeceğim. Ama hiç umurumda değildir. 50'de şerefimle yaşamışım 70'de onursuz ölmüşüm 50'yi tercih ederim. Dolayısıyla bu süreç içerisinde ben CHP'ye hangi kumpasların kurulduğunu kumpas sebeplerinin ne olduğunu bir partner lazımdı onlara Türkiye Cumhuriyeti'ni istedikleri düzene getirmek için... Bu partner güçlü bir siyasi parti olmalıydı. Bu da CHP olacaktı. Fakat CHP'nin başındaki Deniz Baykal ve kadrosu buna müsaade etmiyordu dolayısıyla önce onu göndermek lazımdı bunu da yaptılar, becerdiler.

Sonra yavaş yavaş hareket etmeye başladılar istedikleri hıza ulaşamıyorlar. Bu hıza ulaşmaya çalışırken Sayın Baykal tekrar Anka Kuşu gibi küllerinden doğdu. Sayın Baykal Sayın Erdoğan ile irtibata geçip birlik olup, el ele verip bu ülkeyi tekrar şahlandıracağız dedi ve dediği andan itibaren 15 günlük bir süre içerisinde telefon trafikleri başladı sonra Sayın Baykal'a 2. Sağlık operasyonu yapıldı. Hastaneye götürüldükten sonra tedavi şekli bile yanlıştı. Ailesi bunu söylemekte cesaret edemiyor ama ben söylüyorum.

Kaynak: star.com.tr

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