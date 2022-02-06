Savcı Sayan’dan bomba açıklamalar: Kılıçdaroğlu’nun adaylığına çilingir sofrasında bakın nasıl karar verilmiş!

CNN Türk’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu ile yaşadığı anlara ilişkin konuştu.

Otel odasında çilingir sofrası kurulmuş!

Baykal’a kaset kumpasının ortaya çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini otelde görüşmeye çağırdığını belirten Savcı Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kemal Kılıçdaroğlu beni çağırdı. Gece saat 11 civarıydı… ‘Sürmeli Otel’e gelebilir misin?’ dedi. O süreçte Baykal bir daha aday olacak, kimse aday değil… Gece Sürmeli Otel’e gittim. Otele girdikten sonra arkadaşlar beni tanıyor, direk aldılar götürdüler. Hiç (Kılıçdaroğlu’na) haber vermedik. Bir kapıyı açtık… Allah…. Bir çilingir sofrası kurmuşlar… Sayın Kılıçdaroğlu, jandarmada milleti asit kuyularına atan Cemal Temizöz, iki tane Danıştay’dan üye var yanında. İki tane de yabancı var, tanımıyorum… Ben girdim ama şok oldular. ‘Nereden geldi, keşke gelmeseydi, bizi görmeseydi’ falan… Çilingir sofrasında içiyorlar, adaylığı tartışıyorlar. Habire Kılığçdaroğlu’na ‘aday ol, aday ol’ diyorlar. Bende susuyorum.”