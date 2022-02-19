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Siyaset Savcı Sayan'dan 6'lı masaya HDP tepkisi! 'Kürtler üzerinde oyun oynamasınlar'
Siyaset

Savcı Sayan'dan 6'lı masaya HDP tepkisi! 'Kürtler üzerinde oyun oynamasınlar'

A Haber canlı yayınında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6 muhalefet partisinin liderinin olduğu masada HDP'nin yer almamasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 23:45:00 - 2022-02-20 00:12:19

 Yeniakit.com.tr 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber canlı yayınında konuştu.

6 muhalefet partisinin liderlerinin bulunduğu masada HDP'nin yer almamasını değerlendiren Sayan, "Bunlar bu işe beraber başladılar. Beraber hareket ediyorlardı. HDP birden masa dışında kalınca tepki gösterdi." dedi.

"Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer yandan CHP'li milletvekillerinin söylemleri ile HDP'yi yumuşatmaya çalışıyorlar. Aslında yaptıkları açıklamalarda birbirlerinden haberdarlar." diyen Sayan, "Ortada siyasi bir mühendislik var. Ağa babaları bunlara gereken dersi veriyor. Bir yandan İYİ Partili milliyetçileri diğer yandan HDP oylarını ellerinde tutmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan, şöyle devam etti:

Kürtler üzerinden oyun oynamasınlar. HDP'yi yok saymıyorlarsa neden o masaya almadılar, doğruyu konuşsunlar. Dünya beşten büyüktür, Tayyip Erdoğan da bu altılı masadan büyüktür.

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