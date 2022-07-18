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Gündem Savcı Sayan üzücü haberi duyurdu
Gündem

Savcı Sayan üzücü haberi duyurdu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptırmış olduğu Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 11:32:00 -
Savcı Sayan üzücü haberi duyurdu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, rahatsızlığı sebebi ile yaptırmış olduğu koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin detayları duyuran Başkan Sayan, "Bugün yaptırmış olduğum Covid testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyidir. Dualarınızı beklerim." diyerek yoğun geçen Balık Gölü Festivalinde ve 15 Temmuz etkinliklerinde bir arada olduğu herkesi koronavirüs testi yaptırması için ricada bulundu.

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Yorumlar

Yaser

Allahım Acil şifalar versin Büyük Başkana

ahmet

yahu resmen gene birileri düğmeye bastı,hastaneye yatırmayan,belirtisini çoğu insanın hissetmediği,çok hafif bir virüsü devasa korkunç gösterip,biraz nefes alan piyasaları ve insanları ruh hastası yapmak için ellerinden gelen tüm sahtekarlıkları sergilemeye başladılar,siz bill gatesin,bu virüs aslında çokda tehlikeli değilmiş,öldürücü etkiside aynı gribdeki gibimyiş,dediğini internette okumadınızmı?hadi küreselciler bunları kirli planları için ,maşalarına yaptırıyorda,bizimkiler neden hala bunların oyununa alet oluyorlar?doktorun biri çımış,bu virüs 18 kişiye birden bulaşıyormuş gibi absürt açıklamalarda bulunuyor,yalancı sahtekarlar yeni çıkmış bir virüsü bir gün önce açıklıyorsunuz,ertesi gün bir kişi 18 kişye bulaştırıyor diyorsunuz.ne zaman hangi ara böyle araştırmayı yaptınızda,insanları geriyorsunuz,ALLAH c.c. bu sefer sizin hainliğinize fırsat vermesin inşaallah...
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