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Siyaset Savcı Sayan Saadet Partisi'nin Milli Görüş iddiasını oy oranıyla vurdu!
Siyaset

Savcı Sayan Saadet Partisi'nin Milli Görüş iddiasını oy oranıyla vurdu!

Saadet Partisi'nin oy oranına dikkat çeken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, SP'yi Milli Görüşçülerin temsilcisi olarak göstermenin Milli Görüş camiasına haksızlık olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 01:01:00 -
Savcı Sayan Saadet Partisi'nin Milli Görüş iddiasını oy oranıyla vurdu!

yeniakit.com.tr

6'lı masa tarafından 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, Temel Karamollaoğlu 6 Mart'ta yapılan toplantının ardından kamuoyuna duyurdu. Adaylık açıklamasında en çok konuşulanlardan biri ise, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan CHP'lilerin attığı 'Türkiye laiktir laik kalacak', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları oldu.

Bugün de Milli Görüşçüleri temsil eden Haymana Mutabakatı Heyeti yayınladıkları bildiri ile Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart'ta yaşananların tarihe kara bir gün olarak geçtiğini belirtti. Saadet yönetiminin Milli Görüş davasına ihanet ettiği ifade edilen bildiride Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin bir şekilde reddedildi.

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'Saadet Partisi Milli Görüş'ü temsil etmiyor'

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dikkat çeken bir tespitte bulundu. Sayan, Türkiye'de milyonlarca Milli Görüşçü olmasına rağmen Saadet Partisi'nin oy oranının düşüklüğüne işaret ederek SP'nin Milli Görüş camiasını temsil etmediğini belirtti.

Sayan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de milyonlarca milli görüşçü var iken, 0.9 oy alan Saadet Partisi’ni milli görüşçülerin temsilcisi olarak göstermek. Milli görüş camiasına haksızlık değil mi ?

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