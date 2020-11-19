Savcı Sayan: Nasıl izah edecekler, çok merak ediyorum
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, tıklım tıklım şekilde yapılan ulaşım şeklini nasıl izah edeceğini sordu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), tıklım tıklım şekilde yapılan ulaşım şeklini nasıl izah edeceğini sordu.
Savcı Sayan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) boğuşulurken, İstanbul'daki ulaşım rezaletinin fotoğrafını paylaştı.
Sayan, sosyal mesafenin olmadığı fotoğrafa şu ifadeleri ekledi:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ulaşım şeklini nasıl izah edecek... Çok merak ediyorum... Galiba vaka sayısı yükselirse iktidara geleceklerini zannediyorlar..."
İşte o tweet: