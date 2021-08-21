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Gündem Savcı Sayan duyurmuştu! Ameliyat nedeniyle ertelendi
Gündem

Savcı Sayan duyurmuştu! Ameliyat nedeniyle ertelendi

Ağrı Belediyesi, Diyarbakır'a gerçekleşmesi planlanan "Beyaz Yürüyüş'ün" ertelendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 16:29:00 -
Savcı Sayan duyurmuştu! Ameliyat nedeniyle ertelendi

Ağrı Belediyesi, Diyarbakır'a gerçekleşmesi planlanan "Beyaz Yürüyüş'ün" ertelendiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır annelerine destek için 2 bin kişinin katılımıyla yarın yapılması planlanan yürüyüş öncesinde rutin sağlık kontrolünden geçen Belediye Başkanı Sayan'ın, ameliyat olması gereken bir sağlık problemiyle karşılaştığı belirtildi.

Yürüyüşün ertelendiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başkanımız cerrahi operasyonun ardından sağlığına kavuştuktan sonra Diyarbakır yürüyüş programımızı kamuoyu ile paylaşacağız."

 

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