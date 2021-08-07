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Gündem Savcı Sayan duyurdu! 2 bin kişiyle yürüyüşe geçiyorlar
Gündem

Savcı Sayan duyurdu! 2 bin kişiyle yürüyüşe geçiyorlar

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır annelerine destek vermek amacıyla 3 Eylül'de Ağrı'dan 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyüş yapacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 20:44:00 -
Savcı Sayan duyurdu! 2 bin kişiyle yürüyüşe geçiyorlar

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır annelerine destek vermek amacıyla 3 Eylül'de Ağrı'dan 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

Sayan, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin ikinci yıldönümünün yaklaştığını hatırlattı.

Kendilerinin de Diyarbakır annelerine destek vermek amacıyla Ağrı'dan 2 bin kişiyle buraya yürüyüş yapacaklarını anlatan Sayan, "Gönül ister ki herkes o gün Diyarbakır’da olsun ve milyonlar hep bir ağızdan 'Edi bese' (yeter artık) desin. Herkes bulunduğu ilden Diyarbakır’a yürüyebilir, çevre illerde yaşayan vatandaşların yürüyüşe destek vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sayan, yürüyüş için hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 3 Eylül’de ikinci yılını dolduruyor. Biz de 2 bin kişiyle Ağrı’dan yürüyerek 3 Eylül’de annelerimizin yanında olacağız. Annelerimizle 'Edi bese' diyeceğiz." dedi.

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