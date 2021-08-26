Savcı Sayan, Çorum'u 'ülke yapan' Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı!

yeniakit.com.tr

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çorum gafı yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tiye aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Çorum'da muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada kağıda bakarak konuşma yapan CHP Lideri, bir gafa imza attı.

Kılıçdaroğlu, "Çorum ciddi ihracat yapan bir ülkedir" ifadelerini kullandı. Daha önce yaptığı konuşmalarda da çok defa şaşıran Kılıçdaroğlu'nun yeni gafı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çorum’un başkentini bilen arkadaşa 1 çıta Ağrı petek balını gönderecem #Corum"