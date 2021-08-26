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Gündem Savcı Sayan, Çorum'u 'ülke yapan' Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı!
Gündem

Savcı Sayan, Çorum'u 'ülke yapan' Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı!

Çorum'un 'ülke' olduğunu söyleyerek bir gafa imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada dalga konusu oldu. Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun gafı ile ilgili güldüren bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 21:10:00 -

yeniakit.com.tr

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çorum gafı yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tiye aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Çorum'da muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada kağıda bakarak konuşma yapan CHP Lideri, bir gafa imza attı.

Kılıçdaroğlu, "Çorum ciddi ihracat yapan bir ülkedir" ifadelerini kullandı. Daha önce yaptığı konuşmalarda da çok defa şaşıran Kılıçdaroğlu'nun yeni gafı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çorum’un başkentini bilen arkadaşa 1 çıta Ağrı petek balını gönderecem #Corum"

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir

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Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir

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