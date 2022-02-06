Savcı Sayan CHP'nin gerçek yüzünü anlattı! 'Namazlarımı A4 kağıtları üzerinde kılıyordum'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliştirdiği yeni politikası gereği yaptığı "helalleşme" çağrısı, CHP zulmüne uğrayan hiçbir kesimde karşılık bulmadı. Kılıçdaroğlu, şehir merkezlerindeki bilboardlara astırdığı afişlerle de istediği karşılığı bulamazken, CHP'nin gerçek yüzünü, bir dönem partide siyaset yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan anlattı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Başkan Sayan, "Ben CHP'de namazı A4 kağıtlarının üzerinde kılıyordum. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Oraya seccade götürmek bile yasaktı." dedi.

'Milletmiz bunu duysun'

CHP'nin dini özgürlükler konusundaki açıklamalarına dikkat çeken Savcı Sayan şöyle devam etti:

Milletimiz bunu duysun. Ben A4 kağıtlarını bantla birleştiriyordum. Üzerinde namaz kılıyordum. Sonra o A4 kağıtlarını toplayıp çöpe atıyordum.