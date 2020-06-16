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Savcı Sayan: Bu ne kadar gerçekçi olabilir

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı'yla ilgili söylemini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:25:00 -
Savcı Sayan: Bu ne kadar gerçekçi olabilir

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından, CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı'yla ilgili söylemini değerlendirdi.

Sayan şunları kaydetti:

"Bank Asya, FETÖ'cü TV ve gazeteler, dernekler ve vakıflar, bazı iş adamları her biri FETÖ'nün değişik ayakları. Bu ayaklara zarar gelmesin diye milletvekillerini barikat yapan CHP'nin 'siyasi ayağı bulun' söylemi ne kadar gerçekçi olabilir."

İşte Sayan'ın paylaşımı:

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