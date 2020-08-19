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Gündem Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum
Gündem

Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilgili ironik bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 20:30:00 -
Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını haber verdiği müjde ile ilgili ironik bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü bir müjdenin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek şu anda kendilerinin de bu müjdenin hayalleri, rüyası içerisinde olduklarını söyledi. Erdoğan, Cuma günü bu müjdenin tüm milletimize verilmek suretiyle Anadolu'da yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inandığını belirtti.

Savcı Sayan'dan ironik mesaj

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Savcı Sayan'dan ironik ifadeler geldi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Sayan, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili, "Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum... Kılıçdaroğlu CHP’nin genel başkanlığını bırakıyor ve böylelikle Türkiye kurtuluyor." diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözlerle ilgili, Savcı Sayan'ın takipçilerinden de gülümseten yorumlar geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bence bu müjde değil başkanım, Kılıçdaroğlu'nun durması iyi. Nerede bulacağız böylesini" değerlendirmesinde bulunurken, Sayan'ın bir başka takipçisi ise "Bence Kılıçdaroğlu'ndan iyisi bulunmaz, vizyon yok, hedef yok, beceri yok" ifadelerini kullandı.

İşte Sayan'ın mesajına gelen diğer tepkiler:

"Allah CHP'nin başından Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin, bu zulüm CHP'ye ömür boyu yeter."

"Başkanım bırakalım kalsın, belki ibret tablosu olur."

"Allah, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başından eksik etmesin."

"Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başından ayrılmasını ancak saflar ister sayın Savcı Sayan. Bence ebediyen kalmalı CHP'nin başında ki; CHP iktidar olamasın."

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