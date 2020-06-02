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Gündem

Savcı Sayan açıkladı: Bu duruma çok üzüldüler

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara'da öldürülen Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını bildirdi. Sayan, "Aile çocuklarının ırkçılık söylemlerine alet edilmesine çok üzülmüşler.." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:31:00 -
Savcı Sayan açıkladı: Bu duruma çok üzüldüler

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara'da öldürülen Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını duyurdu.

Provokatörler, Çakan'ın ölümünden nemalanmaya çalışıp Türk-Kürt kardeşliğini hedef almıştı.

Sayan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ezana saygısızlık yapan kişileri uyardığı için bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan kardeşimizin ailesine Sayın Süleyman Soylu bakanımız ile taziye ziyaretinde bulunduk.. Aile çocuklarının ırkçılık söylemlerine alet edilmesine çok üzülmüşler..

Barış kardeşimizin ruhuna fatiha.."

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