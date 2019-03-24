Savcı Mueller'den, Trump'a üstü kapalı mesaj: Dürüst değilseniz ününüz acı çeker

ABD'de Başkan Trump'ın zaferiyle sonuçlanan 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller, soruşturmayı tamamlayıp, raporu dün Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Dün rapor hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Mueller, Marion, Massachusetts'deki Tabor Akademisi'nde torunun lise mezuniyet törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Trump'a mesaj

Mueller konuşmasında, Başkan Trump'ı veya soruşturmayı gündeme getirmedi; ancak dürüstlük ve bütünlüğün önemini vurgulayan net bir mesaj sundu.Mueller, “Akıllı, agresif, belirgin, gerçekten ikna edici olabilirsiniz, ancak dürüst değilseniz ününüz acı çeker” dedi. “Bir kez kaybolduğunda, iyi bir itibar asla, asla geri kazanılamaz. Demek ki: Eğer dürüstseniz başka hiçbir şeyin önemi yoktur” diyerek Başkan Trump'a üstü kapalı mesaj yolladı.

74 yaşındaki Vietnam Savaşı gazisi ve sert liderlik tarzıyla tanınan eski FBI direktörü Mueller, zaman zaman Başkan Trump'ın partısı Cumhuriyetçilerin rahatsızlık verici saldırılarlıya karşı karşıya kaldı. Trump'ın, özel avukatının ekibi ile röportaj yapmayı reddetti. Mueller soruşturma konusunda sessiz kaldı.Uzun zamandır bir Cumhuriyetçi olan Mueller, Trump'ın soruşturmasını yürüten FBI Direktörü James Comey'i kovması üzerine Rusya soruşturmasını devralmak üzere Adalet Bakanlığı'nın 2 numaralı yetkilisi Rod Rosenstein tarafından seçildi. Mueller, Trump'ın kampanyasının Rusya'yla uyuşup uyuşmadığını ve cumhurbaşkanının soruşturmayı engellemek için yasadışı bir şekilde çalışıp çalışmadığını araştırdı.Hakkındaki soruşturma haberlerini kızan Başkan Trump, Twitter'den yaptığı açıklamada medya ve Mueller'e saldırdı. ABD lideri, bir gazetecinin Rusya için çalışıp çalışmadığı yönündeki sorusuna, "Bunu sorman bile büyük bir rezalet, çünkü bu kocaman bir aldatmaca" yanıtını verdi.

Mueller, Amerikan kolluk kuvvetlerinde onlarca yıldır bir demirbaş olarak görev yapmıştır ve 2001'den 2013'e kadar direktörü olarak görev yapan modern FBI'ın mimarı olarak kabul edilir. İlk önce Cumhuriyetçi Cumhurbaşkanı George W. Bush tarafından göreve atandı, daha sonra ataması Bush'un halefi, Demokrat Barack Obama tarafından uzatıldı.uzatıldı