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Savcı Mehmet Ali Pekgüzel'e hapis

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:00
Savcı Mehmet Ali Pekgüzel'e hapis

Adana'daFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen, "Ergenekon" davası eski duruşma savcısı tutuklu sanık Mehmet Ali Pekgüzel'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Fetö'cü olduğunu kabul etmemişti

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Pekgüzel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

Karar aşamasına gelindiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Pekgüzel, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek, "Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." demişti.

Yargıtay kararı onadı

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Pekgüzel'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:00
  1. Adana
  2. Yargıtay 16. Ceza Dairesi
  3. Ergenekon davası
  4. FETÖ üyesi
  5. ByLock
  6. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)
  7. silahlı terör örgütüne üye olma

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  • HayretHayret35 dk önce
    Ya bu adamlar sakız/gofret felan mı çaldılar? Bu ne gülünç cezalar!Teröristlik de ayağa düşmüş

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