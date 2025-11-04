Savaştaki ülkeden şaşırtan hamle: Ukrayna’nın bu yaptığına inanamayacaksınız
Yaklaşık 3,5 yıldır Rus işgali altında olan Ukrayna, Berlin ve Kopenhag’da silah ihracat ofisleri açıyor.
Rus işgaliyle birlikte dışarıdan silah temininin yanı sıra savunma sanayi üretime de ağırlık veren Ukrayna, şimdi geliştirdiği teknolojiyi Avrupa’ya satma peşinde.
Yunan bankingnew sitesinin haberine göre; Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, savunma sanayii ve gelecekteki silah ihracatında iş birliğini kolaylaştırmak amacıyla Ukrayna’nın 2025 yılı sonuna kadar Almanya’nın başkenti Berlin ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da ofisler açmayı planladığını söyledi.
Zelenski, kritik savunma ürünlerine yönelik finansmanı artırmayı amaçlayan kontrollü bir ihracat programının Kasım ayında başlayacağını söyledi. Ülkenin, “parası olmayan” ürünlerin üretimini finanse etmek için deniz insansız hava araçları ve eklemli topçu sistemlerini satmayı hedeflediğini basına açıkladı.
Plan, Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerini artırmanın yanı sıra Avrupalı ortaklarla yeni iş birliği fırsatları oluşturmayı amaçlıyor.