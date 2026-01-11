  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kelle paça çorbasının bağışıklığı güçlendirdiğini biliyor muydunuz? Harika bir gıda Çay'da kafein var mı? Günün her saatinin vazgeçilmezi! Çay içerseniz... İngilizler bu yöntemle gribi unuttu: Kaynar suya 2 dilim atın... Yüzyıllardır uygulanıyor! İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz... Beşiktaş 8 milyon euro'ya bitiriyor... İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Protestocuların sesini duyuyor, sorunlarını çözmek için tüm çabamızı gösteriyoruz Zoru başardı! İlkokul çocuklarının bile bileceği soruda 2 milyon lira kaybetti Türk somonu 34 ülkede alıcı buldu! İhracatı 2025'te 520 milyon doları aştı
Aktüel
11
Yeniakit Publisher
İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan; karlı ve buzlu zeminde yürüme taktikleri verdi.

#1
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Kayak sporu ile uğraşan bireylere de önerilerde bulunan Karaaslan; "Kayak sporuna başlamadan önce diğer sporlarda yaptığımız gibi vücudun kondisyonunu arttırıcı ısınma hareketleri yapmalıyız" dedi.

#2
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Kayseri’nin soğuk ve bir kış şehri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fatih Karaaslan; yaşlı bireylerin mümkün olduğunca buzlanma olan havalarda dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

#3
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Eller cepte yürünmemesi ve zemine uygun ayakkabıların giyilmesi gerektiğini ifade eden Karaaslan; "Şehrimiz bir kış şehri, karada yürürken eller cepte yürümüyoruz. Zemine uygun ayakkabılar mutlaka kullanılmalı. Adımlar küçük ve dikkatli şekilde atılmalı.

#4
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Kemik erimesi durumunda el bileği başta olmak üzere; hayatı bazen tehdit edici ve sakatlayıcı omurga kırkları, kafa travmaları ile karşı karşıya kalabiliyoruz.

#5
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Mümkünse çok yaşlı hastalar ihtiyaç dışında; havanın soğuk, zeminin karlı olduğu zamanlarda dışarıya çıkmasınlar.

#6
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Çıkmak zorundalarsa lütfen bu önerilerime uysunlar" şeklinde konuştu. Spor yaralanmaları ile de ilgilenen Prof. Dr. Fatih Karaaslan, kayak yapmak için gerekli olan ekipmanlara dikkat çekerek; "Erciyes Kayak Merkezi donanımlı bir tesis.

#7
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Kayak şehrimizde yapılan bir spor. Profesyonel yapanlar ve amatör olarak bu spor ile uğraşanlar farklı önerilerim olacak; amatör başlayanlar mutlaka bir yaralanma önleyici bilgilendirmeyle başlamalı.

#8
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Kayak sporuna başlamadan önce diğer sporlarda yaptığımız gibi vücudun kondisyonunu arttırıcı ısınma hareketleri yapmalıyız. Gerekli ve olmazsa olmaz teçhizatlarımız var.

#9
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Bunların başında kask geliyor. Koruyucu ekipmanlarımızı mutlaka bulundurmamız gerekli. Kayağa uygun kıyafetler mutlaka bulundurulmalıdır. Her hangi yaralanma bunlara rağmen olursa zaten kayak merkezimizde olaya anında müdahale edecek ekipler var.

#10
Foto - İşte kar ve buzda yürümenin altın kuralları: Eller cepte yürümeyin isterseniz...

Yaralanma sonrası hemen ilgili sağlık kuruluşuna ulaştırıyoruz. Biz ve benim gibi bir meslek taşlarım ortopedik açıdan bir problem varsa hemen ilgileniyoruz ve problemi çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halep'ten acı haber
Gündem

Halep'ten acı haber

Terör örgütü SDG/YPG'nin Halep'teki saldırıları sonucu son dört günde 23 kişi hayatını kaybetti.
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti
Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mid..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!
Dünya

Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed Al-Khuraiji, İİT’yi ve üye devletlerini, Somali'deki ayrılıkçı oluşumların tanınmasını vey..
Hakikatin sesi gürleşiyor: "Manşetlerin Dili" Akit Tv ekranlarında yeni bir sunumla devam ediyor!
Gündem

Hakikatin sesi gürleşiyor: "Manşetlerin Dili" Akit Tv ekranlarında yeni bir sunumla devam ediyor!

Gazetecilik mesleğinin onurunu omuzlarında taşıyan, sözün gücünü milletin değerleriyle harmanlayan deneyimli isimler, medya dünyasındaki kar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23