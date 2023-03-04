Savaştaki Rusya'dan yeni S-400 teslimatı

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam ettiği bir dönemde Rusya Federasyonu, Hindistan’a yeni bir S-400 Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) teslimatı gerçekleştirdi. Teslim edilen sistem, Hint Hava Kuvvetleri tarafından Pakistan sınırına konuşlandırılacak.

Hava savunma sisteminin teslimatı, iki ülke arasındaki sözleşmede belirtilen teslimat takvimine uygun olarak gerçekleştirildi. Daha önce Rusya’nın, Hindistan’ın üçüncü S-400 alayını Ocak/Şubat 2023’e kadar teslim etmeyi planladığı bildirilmişti. Yapılan bu teslimatla birlikte, Hindistan’ın sipariş ettiği beş S-400 sisteminden üçü teslim edilmiş oldu. Kalan 2 sistemin ise bu yılın sonuna kadar veyahut 2024 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

Hindistan ile Rusya, 5 adet S-400 HSFS tedarikini kapsayan 5 milyar dolar değerindeki sözleşmeyi 2018’de imzalamıştı. 2020’de başlaması planlanan teslimatlar ise ödeme ve kredi problemleri sebebiyle 2021’de başladı.

Rusya Federasyonu’nun aktif savaş halindeyken Hindistan’a S-400 teslimatı gerçekleştirmesinin, Rus Ordusu’nun hava savunma anlamında bir sorun yaşamadığı anlamına geldiği söylenebilir. Ancak birçok farklı alanda savunma teçhizatına ihtiyaç duyan Rus Ordusu için Rus savunma sektörü seferber olmuş durumda. Öte yandan İran da Rusya’ya ciddi bir savunma ekipmanı tedarik ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün imzaladığı kararname ile Rus Ordusu’nun siparişlerini zamanında teslim edemeyen Rus savunma şirketlerine kayyum atanmasının yolunu açmıştı.

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S-400 Hava Savunma Füze Sistemi

S-400 (NATO rapor adı: SA-21 Growler), 2007 yılında hizmete giren Rusya’nın üretmiş olduğu son model uzun menzilli karadan havaya füze sistemidir. Uçakları ve füzeleri imha etmek için tasarlanmıştır. İddiaya göre S-400, 400 km’ye kadar mesafede ve 30 km irtifada hedefleri imha edebilme özelliğine sahiptir.

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