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Dünya Savaştaki Rus askerleri bakın hangi Türkçe şarkıyı söyledi
Dünya

Savaştaki Rus askerleri bakın hangi Türkçe şarkıyı söyledi

Ukrayna'daki çatışmalarda yer alan Rus askerlerinin "Ses Ver Adana Zirveden Selam" şarkısını söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 11:59:00 -

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 6. gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Dün Belarus'ta iki ülkenin heyetlerin katıldığı müzakere görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. Bir sonraki görüşmenin tarihi henüz açıklanmazken Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 400'e yakın sivil yaşamını yitirdi.

UKRAYNA-RUSYA savaşında Adana şarkısı

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş tüm hızıyla sürerken sosyal medyadan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak iki Rus askerinin, Ukrayna işgali sırasında söylediği "Adana Merkez" şarkısı gündem olurken askerlerin neden böyle bir şarkı söylediği gizemini koruyor.

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Yorumlar

Nedeni belli

Biz de cevaben "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkısını söyleriz!
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Çok cahilce!!!

Her Rus toprağında yaşayan rustur öyle mi???? Rusya, Türk topraklarının üzerine kurulmuş kanlı bir rejimdir. O şarkıyı okuyan da türk olabilir, ya anası ya babası türktür
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