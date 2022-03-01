Savaştaki Rus askerleri bakın hangi Türkçe şarkıyı söyledi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 6. gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Dün Belarus'ta iki ülkenin heyetlerin katıldığı müzakere görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. Bir sonraki görüşmenin tarihi henüz açıklanmazken Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 400'e yakın sivil yaşamını yitirdi.

UKRAYNA-RUSYA savaşında Adana şarkısı

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş tüm hızıyla sürerken sosyal medyadan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak iki Rus askerinin, Ukrayna işgali sırasında söylediği "Adana Merkez" şarkısı gündem olurken askerlerin neden böyle bir şarkı söylediği gizemini koruyor.