Savaşın ortasında mahsur kalmıştı: THY uçağı İstanbul semalarında!
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası patlak veren krizde, Tahran’da mahsur kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağından müjdeli haber geldi. İran’ın hava sahasını kapatmasıyla 55 gün boyunca İmam Humeyni Havalimanı’nda beklemek zorunda kalan Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı, tehlikeli bekleyişin ardından bugün yeniden İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik hava saldırılarıyla birlikte İran’ın hava sahasını kapatmasının ardından Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’nda mahsur kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, 55 gün sonra İstanbul Havalimanı’na dönüş yaptı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlayan hava saldırıları nedeniyle, İran hava sahasını kapatmışıyla bazı uçaklar mahsur kalmıştı. Tahran’da mahsur kalan THY’ye ait TC-JZG tescilli Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı İran yerel saatiyle 14.14’te kalkış yaptı. TK6895 sefer sayısıyla uçuşunu gerçekleştiren THY uçağı, 3 saat 37 dakikalık uçuş süresinin ardından Türkiye saatiyle 17.21’de İstanbul Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi. 55 gün boyunca uçuş gerçekleştirmeyen uçağın İstanbul seferi öncesi tüm teknik bakımlarının yapıldığı öğrenildi.
İran'dan Trump'ın "Vurun" talimatına çok sert cevap! "Hürmüz’e yaklaşmaya cesaret edemiyorlar!"