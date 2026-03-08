Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri Karadeniz’de! MSB duyurdu: "Kanatlarımızın rüzgarı dalgalara eşlik etti"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2026 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Karadeniz semalarında gövde gösterisi yaptığını açıkladı. "Karadeniz Eğitim Uçuşu" adı altında gerçekleştirilen harekatta, çeşitli hava üslerinden havalanan jetler belirlenen rotalarda eğitim faaliyetlerini başarıyla tamamladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çeşitli üslerden havalanan uçakların, 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5 Mart 2026, Karadeniz’in doğusu. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çeşitli üslerden havalanan Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri, 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdi. Dalgaların sesine, kanatlarımızın rüzgarı eşlik etti" denildi. (DHA)