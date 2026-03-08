  • İSTANBUL
Manisa rekoru kırmıştı 750 bin TL ile… Şimdi Arnavutköy geldi

İstanbul Arnavutköy’de trafikte adeta terör estiren, başka bir aracı ısrarla takip edip saldırgan davranışlarda bulunan iki şehir eşkıyası, yeni yürürlüğe giren ağırlaştırılmış trafik cezalarının kurbanı oldu. Sosyal medyada paylaştıkları küstah görüntülerle kendilerini ele veren A.C. ve Y.K. isimli şahıslara, toplamda 602 bin 492 TL rekor idari para cezası kesildi.

Arnavutköy’de trafikte yaşanan tartışma anlarını sosyal medyada paylaşan iki sürücü polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi. 602 bin 492 TL para cezası kesilen sürücüler tutuklanırken, araçları trafikten men edildi, ehliyetlerine ise geçici süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntülerine ilişkin çalışma başlattı. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında incelenen görüntülerde yer alan araç sürücülerinin kimlikleri kısa sürede belirlendi.

Yapılan araştırmada görüntülerdeki kişilerin A.C. ve Y.K. olduğu tespit edildi. Olayın İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldiği belirlendi.

 

602 BİN TL’Yİ AŞAN CEZA

Yapılan incelemede sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli ihlallerden işlem uygulandı.

Söz konusu ihlaller arasında “trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek”, “sürücü olmadığı halde motorlu araç kullanmak”, “duraklamak” ve “sürücü belgesi olmayan kişilerin motorlu taşıt sürmesine izin vermek” maddeleri yer aldı.

Bu kapsamda iki sürücüye toplam 602 bin 492 TL idari para cezası kesildi.

 

ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulanan işlemler doğrultusunda araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.C. ve Y.K., adli işlemler için polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

YENİ TRAFİK CEZALARI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Öte yandan trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapan yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Düzenlemeyle trafikte tehlikeli ve saldırgan davranışlara yönelik cezalar önemli ölçüde artırılmıştı. Buna göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştı. Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulması ve araçlarının 30 gün trafikten men edilmesi öngörülmüştü.

Yeni düzenleme kapsamında ayrıca ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin TL’ye yükseltilmiş, sürücü belgesi olmayan kişilerin araç kullanmasına izin veren araç sahiplerine de idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştı.

