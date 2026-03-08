  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük rezalet! İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları... Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto İstilacı küffara geçit vermeyen Nusret 111 yıl sonra aynı rotada: Çanakkale geçilemez! SGK verileri açıklandı: 3 ilde emekli sayısı çalışanları geride bıraktı Balık, yumurta, baklagiller ve.. Kanınızı güçlendirin: En etkili yiyecekler hangileri? Öğretim üyesi açıkladı: Oruç, beden ve ruhun farkına varmayı sağlar Uzmanlar etkili yöntemleri açıkladı! Reflüye ne iyi gelir? Taş sanıp geçmeyin, içinden servet çıkabilir: Gramı altından değerli! Sahilde bu gri parçayı gören köşeyi dönüyor
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Fenerbahçe'de yenilen gollerde hataları olan isimler Ederson ve Mert'e büyük tepki geldi.

#1
Foto - Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Samsunspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de tribünlerinin bir kısmı Mert Müldür ve Ederson'a tepki gösterdi.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Tribünlerin bir kısmı ise bu futbolcuları alkışladı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele etti.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Samsunspor karşısında ilk 23 dakikada kalesinde iki gol gören Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Ederson'a tepki gösterildi. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, Samsunspor'un ikinci golünün ardından iki yıldız oyuncu da top ayağına geldiği esnada ıslıkla protesto etti.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Gelen tepkilerin ardından Sarı-lacivertli tribünlerin diğer bölümü de Mert Müldür ve Ederson'u alkışlarla destekledi. Aynı zamanda tribünde tepki gösterenlere de sakin olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı
Gündem

Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı

ABD ve İsrail'in terör saldırılarında öldürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in halefi konusunda İran'dan iki açıklama geldi...
Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı
Gündem

Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. "Hassas süre..
Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı
Dünya

Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı

Hastalıklı kafa Batı Trakya’da bulunan Gümülcine Devlet Hastanesi'nde hortladı. Batı Trakyalı Türkler, hastanede başörtüsü ve Türkçenin yasa..
ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı
Dünya

ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamalar yaşanırken ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı
Gündem

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Dünya 28 Şubat’tan bu yana ABD-İsrail ortaklığındaki İran saldırılarını dehşetle izlerken, bu kanlı kararın perde arkasındaki isim netleşti:..
Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!
Dünya

Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!

ABD ve İsrail saldırılarının hedef aldığı İran başkenti Tahran'da bu kez siviller çatışmanın tam ortasında buldu kendini. Kent merkezinin çe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23