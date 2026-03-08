Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe'de yenilen gollerde hataları olan isimler Ederson ve Mert'e büyük tepki geldi.
Samsunspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de tribünlerinin bir kısmı Mert Müldür ve Ederson'a tepki gösterdi.
Tribünlerin bir kısmı ise bu futbolcuları alkışladı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele etti.
Samsunspor karşısında ilk 23 dakikada kalesinde iki gol gören Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Ederson'a tepki gösterildi. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, Samsunspor'un ikinci golünün ardından iki yıldız oyuncu da top ayağına geldiği esnada ıslıkla protesto etti.
Gelen tepkilerin ardından Sarı-lacivertli tribünlerin diğer bölümü de Mert Müldür ve Ederson'u alkışlarla destekledi. Aynı zamanda tribünde tepki gösterenlere de sakin olmaları konusunda uyarılar yapıldı.
