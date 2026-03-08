Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı

Gazze’de çocuklarından haber alamayan anneler, seslerini duyurmak için bir araya geldi. Filistinli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) merkezi önünde toplandı. Filistinli kadınlar, evlatlarının başına ne geldiğini ve nerede olduklarını öğrenmek için gösteri düzenlediklerini dile getirdi.

Gazze'de çocuğu kaybolan Fatin Ebu el-Kas, İsrail saldırılarında Gazze'de kaybolan binlerce çocuğun annesinin mesajını iletmek için gösteriye katıldığını söyledi.

Fatin Ebu el-Kas "Filistinli kadınlar, dünyadaki hiçbir kadının çekmediği kadar acı çektiler ve çekmeye de devam ediyorlar. Kocalarını, oğullarını, babalarını ve torunlarını kaybettiler. Her şeyimizi kaybettik. Çocuklarımızın zorla kaybedilmesinin ardından yaşadığımız acıyı, hüznü ve kederi kelimelerle ifade etmek mümkün değil." diye konuştu.

"Her türlü bilgiye ihtiyacımız var"

Oğlu Ahmed'in 1 Kasım 2023'te Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinden Gazze'nin güneyine geçmeye çalışırken kaybolduğunu anlatan Fatin Ebu el-Kas, "Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, çocuklarımızın akıbetini öğrenmemize yardımcı olmaları için tüm ilgili taraflara çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kızılhaç Komitesi ile iletişime geçtiklerini, tüm hastaneleri ve toplu mezarları aradıklarını ancak oğluna dair hiçbir iz bulamadıklarını dile getiren Fatin Ebu el-Kas, "Ölü veya hayatta fark etmeksizin, içimizi rahatlatacak her türlü bilgiye ihtiyacımız var. Her gece rüyalarımda bana sesleniyor. Göğsümdeki bu ateşi söndürmek istiyorum." dedi.

Kaybolanların Anneleri Hareketi Koordinatörü Sena Avadallah da "Bu hareketi Dünya Kadınlar Günü'nde, Filistinli kadınların, özellikle de kaybolanların annelerinin sesini yerel ve uluslararası düzeyde duyurmak amacıyla kurduk. 8 Mart (Dünya Kadınlar Günü), dünyanın dört bir yanındaki kadınlar için özel bir gün olsa da özellikle İsrail saldırıları altında büyük zorluklarla mücadele eden, kararlılık gösteren Filistinli kadınlar için farklı bir anlam taşıyor." diye konuştu.

İsrail işbirliği yapmayı reddediyor

Avadallah, İsrail'in kaybolan kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılmasını engellediğine dikkati çekerek, "Birçok uluslararası kuruluşla, özellikle de Kızılhaç ile sürekli iletişim halindeyiz ancak İsrail tarafı işbirliği yapmayı reddediyor" dedi.

Filistinli kadın, ilgili kuruluşlara seslenerek, "Filistinli kadınların evlatlarının akıbetini öğrenmelerine yardımcı olmak için insan hakları yasalarına ve Cenevre Sözleşmelerine uygun olarak acil bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaybolan 7 bin kişiden 3 bin 200'ü kadın ve kız çocukları

Filistin Kaybolanlar ve Zorla Kaybedilenler Merkezi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 7 binden fazla Filistinli kayboldu.

Enkaz altında kaybolduğu düşünülen kişilerin 3 bin 200'ünü kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor.

Merkezden yapılan açıklamada, kaybolan Filistinliler arasında İsrail'in alıkoyduğu kişilerin de bulunduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Dünya Kadınlar Günü, Gazze Şeridi'nde kayıp kadınların ailelerinin acılarını daha da artırıyor. Binlerce kadın ve kız çocuğunun akıbetiyle ilgili hukuki ve insani belirsizlik devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de enkaz altında kalanlara ulaşılması için sivil savunma ekiplerine izin verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Kayıp kişilerin trajedisine son vermek, ertelenemez bir yasal ve insani sorumluluktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'ye İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 72 bin 126 Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi de yaralandı.