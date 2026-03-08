İsfahan'da nükleer tesise saldırı: Ciddi hasar meydana geldi

Terör devleti İsrail ve suç ortağı ABD, İran’ın İsfahan kentindeki bir radyasyon tesisini hedef aldı. İran haber ajansı ISNA’nın geçtiği son dakika bilgisine göre, vahşi saldırı sonrası tesiste "ciddi hasar" oluştu.

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren siyonist rejim ve küresel hamisi ABD, saldırganlıklarını nükleer tesislere kadar vardırdı. İran’ın İsfahan kentinde bulunan stratejik radyasyon tesisine düzenlenen hava saldırısı, bölgedeki gerilimi en üst noktaya taşıdı.

SİYONİST VAHŞET SINIR TANIMIYOR

İran resmi haber ajansı ISNA tarafından duyurulan saldırı, katil İsrail ve ABD’nin bölgedeki pervasız tutumunu bir kez daha tescilledi. Yerel kaynaklar, İsfahan semalarında şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirirken, saldırının doğrudan tesisi hedef aldığı ve içeride ağır tahribata yol açtığı aktarıldı.