İstilacı küffara geçit vermeyen Nusret 111 yıl sonra aynı rotada: Çanakkale geçilemez!

Geminin komutanı Üsteğmen Tahir Can Bükey, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi'nin dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'na kurduğu engelin, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanılmasını sağladığını ve tarihin akışını değiştirdiğini vurgulayan Bükey, "Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir, 'Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler." diye konuştu. Vali Ömer Toraman, törenin ardından Nusret Mayın Gemisi'nin şeref defterini imzaladı.