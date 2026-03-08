Siyonistlerin "Hermes" hayalleri Kirman'da çakıldı! İran 4. casus İHA'yı da avladı

İran İslam Cumhuriyeti Güneydoğu Ordu Karargahı Halkla İlişkiler Departmanı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kirman eyaleti hava sahasında bir hareketliliğin daha sonlandırıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Amerikan-Siyonist ittifakına ait olduğu belirtilen bir başka Hermes tipi insansız hava aracı (İHA) daha düşürülerek ele geçirildi.

Bölgedeki Toplam Sayı 4’e Yükseldi

Son operasyonla birlikte, Kirman eyaleti sınırları içerisinde etkisiz hale getirilen siyonist rejim kaynaklı Hermes İHA'larının toplam sayısı dörde çıkmış oldu. İran askeri makamları, bölgedeki keşif ve istihbarat faaliyetlerine karşı hava savunma sistemlerinin etkin şekilde görev yaptığını ve düşman unsurların geçişine izin verilmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Tesnim'in bildirdiğine göre, Ordu Güneydoğu Bölge Karargahı Halkla İlişkiler Departmanı, Amerikan-Siyonist düşmanın gelişmiş Hermes insansız hava aracının Nazaja'daki Güneydoğu Bölge Karargahı hava savunması tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Ordu Güneydoğu Bölge Karargahı Halkla İlişkiler Ofisi şu açıklamayı yaptı: "Bu gece, İran Hava Kuvvetleri'nin keşif ve gözlem faaliyetleri yürüten Üçüncü Muharebe Hava Üssü yakınlarında, Nzaja'daki Güneydoğu Bölge Karargahı'nın cesur askerleri tarafından gelişmiş bir Hermes 900 insansız hava aracı hedef alınarak imha edildi."

Tesnim'e göre, bu, ordunun hava savunması tarafından hedef alınan ve Kirman'da imha edilen üçüncü Hermes insansız hava aracı. Daha önce, Kirman vilayetinde Sarollah Muhafızları tarafından bir düşman insansız hava aracı imha edilmişti.