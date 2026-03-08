  • İSTANBUL
Otoparkta 30 milyon dolarlık gizem: Bakırköy'deki dev soygunda 3 şüpheli daha enselendi!

İstanbul Bakırköy’de bir site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla Türkiye’nin gündemine oturan film gibi soygunda düğüm çözülüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, operasyonlara devam eden polis ekipleri 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi'ndeki hırsızlık olayıyla ilgili müşteki Bilal Durmaz'ın park halindeki araçlarında muhafaza ettiğini öne sürdüğü yüklü miktarda nakit paranın çalındığını beyan etmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda devam eden çalışmalarda, 1'i firari olan 3 şüpheli daha yakalandı.

 

- Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

"Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale'deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı sitenin otoparkındaki 2 araçta muhafaza ettiğini beyan etmişti.

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların geliş ve gidiş güzergahını inceleyen ekipler, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen bazı zanlıları saptamıştı.

Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 4 şüpheliyi daha gözaltına almış, böylece gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.

Bakırköy Adliyesine sevk edilen 1'i 18 yaşından küçük 9 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

- "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde Taç Döviz detayı

Mağdur Bilal Durmaz'ın, "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede de Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018'den itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu ve birçok farklı suç grubunun paralarını emanetçi olarak sakladığının tespit edildiği de belirtilmişti.

Başsavcılıkça, devam eden çalışmalarda yakalanan 2 şüpheliyle ilgili yapılan açıklamada, operasyonda 100 bin ABD dolarına el konulduğu ve olaya ilişkin 6 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.

Bu kapsamda devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanmıştı. Toplam yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 11, hakkında adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 4 olmuştu.

