  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devrim Muhafızları'ndan yeni açıklama: İsrail ve Ürdün'deki üsler vuruldu BAE düşürdüğü Müslüman füzesinin sayısını açıkladı EGM sıkça sorulan soruya el attı! İşte APP plakadan ceza yememek için 3 adım Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi Dünden bugüne bireysel emeklilik sistemi! 23 yıllık rakamlar açıklandı Kıbrıs'taki üssü vuran İHA'nın içinden Rus teknolojisi çıktı! Ürettikleri komponent KAAN’ın üzerine entegre edildi: Yerli uçağa Türk kadını imzası Hamaney'in yerine gelecek kişi belli oldu! İsmi ne zaman açıklanacak? İmamoğlu’nun gölgesi İBB’deki hırsızlıkları anlattı! Gürsel Tekin Özgür Özel’e seslendi: Er geç sen de hesap vereceksin! 2024 yılında 3 tahminde bulundu! “ABD İran’a saldıracak ama… Dünya eğitimci Jiang Xueqin’in öngörüsünü konuşuyor. Bu ABD için imkansız bir rüya
Dünya Haydut Trump'tan küstah tehdit: İran'da bizden onay almayan lider yaşayamaz
Dünya

Haydut Trump'tan küstah tehdit: İran'da bizden onay almayan lider yaşayamaz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haydut Trump'tan küstah tehdit: İran'da bizden onay almayan lider yaşayamaz

Terör devleti İsrail ile el ele vererek Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren sarı çıyan Trump, İran’ın şehit edilen lideri Hamaney’in yerine gelecek isim üzerinden hadsizliğini bir üst boyuta taşıdı. Çocuk katili İsrail’in hamiliğini yapan alçak Trump, yeni liderin kendilerinden icazet alması gerektiğini savunarak açıkça suikast tehdidinde bulundu.

Masumların kanı üzerinden siyaset yürüten aşağılık haydut Donald Trump, İran’daki yeni liderlik süreci hakkında akla ziyan açıklamalarda bulundu. Orta Doğu’da çoluk çocuk demeden binlerce insanı katleden terör mekanizmasının başındaki isim olan Trump, ABC News’e verdiği mülakatta, uluslararası hukuku hiçe sayan haydutça tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

Siyonist ortağıyla birlikte İran’da yönetim kadrosu dahil sivil halka yönelik vahşi saldırılar gerçekleştiren sarı kafa Trump, Hamaney’in yerine geçecek kişinin ABD’den onay alması gerektiğini iddia etti. Alçakça bir dille tehditler savuran Trump, "Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak" diyerek, kendilerine boyun eğmeyen liderlere karşı suikast ve darbe planlarını açıkça itiraf etti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin onayı alınmadan İran’da seçilecek yeni liderin “uzun süre görevde kalamayacağını” savundu.

Trump, ABC News’e verdiği mülakatta İran'a devam eden saldırılar hakkında soruları cevapladı.

ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in yerine seçilecek kişinin ABD’den onay alması gerektiğini savunan Trump, “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz.” diye konuştu.

Trump, "İnsanların beş yıl sonra tekrar aynı şeyi yapmak zorunda kalmasını veya daha kötüsü (İran'ın) nükleer silah sahibi olmalarına izin verilmesini istemiyorum." şeklinde devam etti.

İran'ın “tüm Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını” iddia eden Trump, ABD’nin bunu engellediğini öne sürdü ve “Onlar kağıttan kaplan. Size söyleyeyim, bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi ve tüm Orta Doğu'ya saldıracaklardı." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da "Her şey masada” şeklinde karşılık verdi.

Savaşın ne kadar süreceği sorusuna ise Trump, “Bilmiyorum. Hiçbir zaman tahminde bulunmam. Sadece şunu söyleyebilirim ki, hem öldürücülük hem de zaman açısından programın önündeyiz." dedi.

Trump, savaş nedeniyle yükselen benzin fiyatlarını da "küçük bir aksaklık" olarak nitelendirerek, "Bence sorun yok. Bu sapmayı yapmak zorunda kaldık.” dedi.

Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru
Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru

Gündem

Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru

Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Dünya

Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık
Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık

Dünya

Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık

İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı
İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı

Dünya

İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı

Trump: Kürtlerin İran savaşına dahil olmasını istemiyoruz
Trump: Kürtlerin İran savaşına dahil olmasını istemiyoruz

Dünya

Trump: Kürtlerin İran savaşına dahil olmasını istemiyoruz

İran'dan Trump'a sitem: 'Yaptığımız jesti mahvetti'
İran'dan Trump'a sitem: 'Yaptığımız jesti mahvetti'

Dünya

İran'dan Trump'a sitem: 'Yaptığımız jesti mahvetti'

Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!
Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!

Gündem

Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!

Nereden nereye! Trump, ABD'yi kuran dev Avrupa ülkesini tehdit etti!
Nereden nereye! Trump, ABD'yi kuran dev Avrupa ülkesini tehdit etti!

Avrupa

Nereden nereye! Trump, ABD'yi kuran dev Avrupa ülkesini tehdit etti!

İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz
İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz

Dünya

İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Gündem

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamaney

Alçak köpek Trump
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23