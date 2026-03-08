Fenerbahçe - Samsunspor | CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 1 - 2 Samsunspor skoruyla devam ediyor.
Fenerbahçe 1 - 2 Samsunspor
32' Sol kanattan ceza sahasına giren Asensio'nun içeri çevirdiği topu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.
23' GOL! Mouandilmadji topu ağlara gönderdi. Sol taraftan hareketlenen Tomasson, topu arka direğe gönderdi. Levent'in müdahale edemediği topla buluşan Mouandilmadji düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
20' Guendouzi çok uzaklardan kaleyi yokladı, top direkten döndü.
16' Sarı Kart - Yunus Emre Çift
15' GOL! Guendouzi topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Musaba, topu penaltı noktasının hemen arkasındaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi, düzgün bir tek vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
11' GOL! Mouandilmadji topu ağlara gönderdi. Sol kanattan Holse'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Mouandilmadji kafayla topu ağlara gönderdi ve Samsunspor 1-0 öne geçti.
8' Holse'nin pasında sol kanattan hareketlenen Tomasson, Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Tomasson'un içeri çevirdiği topa son anda Fenerbahçe savunması müdahale etti.
5' Samsunspor ilk dakikalarda önde baskı yapıyor. Henüz karşılaşmada tehlikeli bir pozisyon oluşmadı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.
Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.