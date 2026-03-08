  • İSTANBUL
Aman dikkat! O ilde okul tatili kararı

Ordu’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle iki ilçede eğitime ara verildi.

Ordu’nun iç kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma, eğitimde aksamalara yol açtı.  Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Gürgentepe ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihte eğitime ara verildiği belirtildi.

 

Açıklamada ayrıca, eğitime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

