  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Savaşın kıyısına gelen Ukrayna'dan nükleer silah çağrısı
Dünya

Savaşın kıyısına gelen Ukrayna'dan nükleer silah çağrısı

Rusya ile savaşın kapısına dayanan Ukrayna, NATO'ya alınmaması halinde, kendilerini korumak için yeniden nükleer silah üretimine başlayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 10:30:00 -
Savaşın kıyısına gelen Ukrayna'dan nükleer silah çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan siyasi gerilim, askeri bir boyutta büyümeye devam ederken, Ukrayna tarafından NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne ilginç bir uyarı geldi.

"Ya NATO'ya gireriz ya da kendi başımıza silahlanırız"

Alman devlet radyosu Deutschlandfunk'a açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik, "Ya NATO gibi bir ittifakın bir parçası olur ve Avrupa'nın güçlenmesi için katkımızı yaparız, ya da geriye tek bir seçeneğimiz kalır: Kendi başımıza silahlanmak" ifadelerini kullandı.

"Nükleer silah sahibi olabiliriz"

Büyükelçi Melnik, Ukrayna'nın yeniden nükleer silah sahibi bir ülke olmayı düşünebileceğini ekleyerek, "Güvenliğimizi başka nasıl garanti altına alabiliriz?" dedi.

Sovyetler'den kalma devasa cephabeler var

Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliğini barındıran Ukrayna; ABD, Rusya ve İngiltere'den aldığı güvenlik teminatları sonrası, 1994'te nükleer başlıklardan vazgeçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den tepki: Endişe verici
Siyaset

Türkiye'den tepki: Endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında da artarak sürmesinin e..
Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı
Gündem

Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere demirlerini kırmaya çalış..
Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması
Ekonomi

Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'un128 milyar dolar tutarındaki rezervin ak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay