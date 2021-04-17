Savaşın kıyısına gelen Ukrayna'dan nükleer silah çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan siyasi gerilim, askeri bir boyutta büyümeye devam ederken, Ukrayna tarafından NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne ilginç bir uyarı geldi.

"Ya NATO'ya gireriz ya da kendi başımıza silahlanırız"

Alman devlet radyosu Deutschlandfunk'a açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik, "Ya NATO gibi bir ittifakın bir parçası olur ve Avrupa'nın güçlenmesi için katkımızı yaparız, ya da geriye tek bir seçeneğimiz kalır: Kendi başımıza silahlanmak" ifadelerini kullandı.

"Nükleer silah sahibi olabiliriz"

Büyükelçi Melnik, Ukrayna'nın yeniden nükleer silah sahibi bir ülke olmayı düşünebileceğini ekleyerek, "Güvenliğimizi başka nasıl garanti altına alabiliriz?" dedi.

Sovyetler'den kalma devasa cephabeler var

Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliğini barındıran Ukrayna; ABD, Rusya ve İngiltere'den aldığı güvenlik teminatları sonrası, 1994'te nükleer başlıklardan vazgeçmişti.