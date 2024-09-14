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Dünya Savaşın fitili ateşlendi! Rusya askeri yanıt verecek
Dünya

Savaşın fitili ateşlendi! Rusya askeri yanıt verecek

Yeniakit Publisher
2024-09-14 22:31:00 -
Savaşın fitili ateşlendi! Rusya askeri yanıt verecek

Rusya, Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD ve Batı ülkelerinin füzeleriyle saldırması izin verilmesi durumunda söz konusu ülkelere askeri yanıt verileceğini duyurdu.

Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında gerilim en üst seviyeye çıktı. Son günlerde ABD ve batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını peş peşe açıklamasının ardından Ukrayna'nın balistik füze çıkışına Rusya'dan çok net bir cevap geldi.

'ASKERİ ANLAMDA YANIT VERECEĞİZ'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın Rus topraklarına Batılı füzelerle saldırmasına izin verilmesi durumunda askeri anlamda yanıt vereceklerini söyledi.

Ryabkov, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nde gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesi ihtimalini değerlendiren Ryabkov, ilgili kararın bir süre önce alındığını ve bu konudaki sinyallerin Kiev'e iletildiğini ifade etti.

'DÜŞMANLAR BAŞLATTIKLARI OYUNUN TEHLİKE SEVİYESİNİ HAFİFE ALIYORLAR'

Ryabkov, "Bu nedenle buna yeterli şekilde tepki vereceğiz. Burada ciddi risk söz konusu. Çünkü Washington ve Londra'da ve diğer yerlerdeki düşmanlar, başlattıkları oyunun tehlike seviyesini hafife alıyorlar. İlk önce bu yönde adım atsınlar da askeri anlamda da kapsamlı yanıt alacaklar." dedi.

"ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki gerginliği kontrol edilemez seviyeye çıkarmaya çalıştığını" ileri süren Ryabkov, ABD ile büyükelçilikler düzeyinde yürüttükleri temaslarda bundan vazgeçilmesi yönünde sinyaller verdiklerini ancak bu sinyallerin etkili olmadığını kaydetti.

ABD'YE URANYUM YASAĞI SİNYALİ

ABD'nin Rusya'ya karşı saldırgan siyaset izlediğini söyleyen Ryabkov, ülkesine yönelik uygulanan yaptırımlara karşı ABD'ye uranyum ihracatını yasaklayabileceklerini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Rusya ile İran arasında askeri teknik alanındaki işbirliğini engellemeye çalıştığına işaret eden Ryabkov, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika, Rusya ile İran'ın arasını bozmak, başkasının sahasında kendi çıkarları doğrultusunda oynamak istiyor ancak bu konuda başarılı olamayacaklar. ABD, başkalarının işlerine burnunu sokamaz. Onlar (Amerikalılar), kendi sorunlarıyla uğraşmalı. Kuzey Amerika'da, kendi sınırları içinde pek çok sorun var."

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