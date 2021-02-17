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Dünya Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Türkiye'ye flaş çağrı!
Dünya

Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Türkiye'ye flaş çağrı!

Sudan ile savaşın eşiğine gelen Etiyopya'dan Türkiye'ye teklif yapıldı. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, diyalog için Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu olmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:33:00 - 2021-02-17 09:41:42
Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Türkiye'ye flaş çağrı!

Etiyopya, Sudan'la yaşadığı sınır sorununda Türkiye'nin oynayacağı ara bulucu rolünden memnuniyet duyacağını açıkladı.

Türkiye ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, iki ülkeyi savaş durumuna getiren Faşka bölgesindeki sınır sorununun diplomatik yollarla çözülebileceğini söyledi.

Mufti, "Savaş gündemimizde değil. Eğer Türkiye tarafından ara buluculuk teklif edilirse Etiyopya bunu memnuniyetle karşılayacaktır." ifadesini kullandı.

Etiyopya'nın Afrika Boynuzu ülkeleriyle yapıcı bir ilişki içinde olduğunu belirten Mufti, "Abartmadan söylüyorum, şu anda Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve talihsiz sınır hadisesine rağmen Sudan'la ilişkilerimiz harika." dedi.

Mufti, bölgede hep birlikte büyüme ruhunun oluşmasını istediklerinin altını çizdi.

Kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon sonrası insani yardım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mufti, şimdiye kadar Tigray'ın yüzde 80'ine insani yardımın ulaştırıldığını belirtti.

Etiyopya'nın Türkiye ile ilişkisini özelikle kalkınma, güvenlik ve ekonomi alanında güçlendirmek istediğini kaydeden Mufti, ziyaret sırasında iki ülkenin dışişleri bakanlarının sosyo-ekonomik gelişim ve güvenlik alanında iş birliğini masaya yatırdığını kaydetti.

İki ülke, 15 Şubat'ta diplomatik ilişkilerin başlamasının 125'inci yılını kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Şubat'ta Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasını törenle açmıştı.

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