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Dünya Savaşın eşiğindeki ülkeden NATO'ya tehdit! Bizi almazsanız nükleer silah yaparız
Dünya

Savaşın eşiğindeki ülkeden NATO'ya tehdit! Bizi almazsanız nükleer silah yaparız

Rusya ile savaşın eşiğinde olan Ukrayna, NATO alınmaması halinde kendilerini korumak için nükleer silah yapacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 08:34:00 -
Savaşın eşiğindeki ülkeden NATO'ya tehdit! Bizi almazsanız nükleer silah yaparız

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan siyasi gerilim, askeri bir boyutta büyümeye devam ederken, Ukrayna tarafından NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne ilginç bir uyarı geldi.

"Ya NATO'ya gireriz ya da kendi başımıza silahlanırız"

Alman devlet radyosu Deutschlandfunk'a açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik, "Ya NATO gibi bir ittifakın bir parçası olur ve Avrupa'nın güçlenmesi için katkımızı yaparız, ya da geriye tek bir seçeneğimiz kalır: Kendi başımıza silahlanmak" ifadelerini kullandı.

"Güvenliğimizi başka nasıl garanti altına alabiliriz?" 

Büyükelçi Melnik, Ukrayna'nın yeniden nükleer silah sahibi bir ülke olmayı düşünebileceğini ekleyerek, "Güvenliğimizi başka nasıl garanti altına alabiliriz?" dedi. Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliğini barındıran Ukrayna; ABD, Rusya ve İngiltere'den aldığı güvenlik teminatları sonrası, 1994'te nükleer başlıklardan vazgeçmişti.

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