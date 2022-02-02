Savaşın eşiğindeki Ukrayna’dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan'ın ziyaretinde imzalayacağız

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesiyle Türkiye arasındaki ticaretin arttığını belirterek, Türk şirketlerini Ukrayna'da aktif rol oynamaya davet etti.

Büyükelçi Bodnar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'e yapacağı ziyaret ve Türkiye ile Ukrayna ilişkilerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren Bodnar, ziyaret kapsamında Ankara ile Kiev arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi başta olmak üzere bir dizi anlaşmanın imzalanacağını ifade etti.

Bodnar, bu anlaşmaların, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmesi ve daha da genişletilmesini sağlayacağına dikkati çekti.

Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için müzakerelerin devam ettiğini belirten Bodnar, "Bana göre her iki taraf da söz konusu anlaşmanın (serbest ticaret anlaşması) imzalamasına çok yakın. Sayın Cumhurbaşkanınızın ziyaretinde serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret yüzde 50 arttı

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaretin 10 milyar dolara ulaştırılmasının hedeflendiğini dile getiren Bodnar şunları söyledi:

"(Türkiye ile Ukrayna arasında) Serbest ticaret anlaşması olmamasına rağmen ticaret hacmimiz artmaya devam ediyor. Bizdeki verilere göre, 2021'in ilk 11 ayında ticari ürün bazında (iki ülke arasındaki ticaret ) 6,5 milyar dolara ulaştık. Bu da önceki yıla oranla yüzde 50'lik bir artış demek. Bu rakamlara hizmet sektörünü de eklersek yaklaşık 7,5 milyar dolara ulaşıyor."

Bodnar, Türk iş insanlarının Ukrayna pazarında önemli bir yere sahip olduğuna, ülkedeki birçok projede Türk şirketlerinin imzası bulunduğuna işaret etti.

Rusya'dan geldiğini söylediği "güvenlik tehdidine" rağmen Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirten Bodnar, "Türk şirketlerini Ukrayna'da aktif şekilde rol almaya davet ediyoruz. Ticaretin yanı sıra karşılıklı yatırımlar, kendi üretim yerlerini, fabrikalarını veya Ukraynalı ortaklarıyla birlikte işletmelerini ülkemizde kurabilirler. Çünkü Ukrayna şu anda bir imkan, fırsat ülkesidir. Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarına ait birkaç dernek olması bunun en güzel ispatıdır." diye konuştu.

"Ukrayna Moskova için bir tehdit değil"

Öte yandan Kiev ile Moskova arasında yaşanan gerilime ve Rusya'nın bölgeye yaptığı askeri yığına değinen Bodnar, "Bu (Rusya'nın askeri yığınağı) demek oluyor ki Rusya, Ukrayna'ya karşı askeri bir harekat düşüncesinden vazgeçmiyor, aksi halde bu kadar asker neden geldi?" şeklinde konuştu.

Bodnar, Rusya ile yaşanan çatışmayı barışçıl yolla çözmekten yana olduklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu savaşı biz başlatmadık, başka bir devletin topraklarını işgal etmedik. Bu saldırganlığı başlatan biz değildik. Ukrayna, Rusya için bir tehdit değil. Rusya ise hem bizim için hem de diğer komşuları için ve genel itibariyle Avrupa için bir tehdit."

Ülkelerini ve topraklarını savunmakta kararlı olduklarını dile getiren Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen yok etmeyi amaçladığını savundu.

Dünya gerçekten 5'ten büyük

Bodnar, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların savaşı önlemek için kurulmuş örgütler olduğunun altını çizerek, "Bu kuruluşların çabaları kesinlikle yetersiz. Burada sayın Cumhurbaşkanınız (Erdoğan'ın) sözleri aklıma geliyor. Dünya gerçekten 5'ten büyük." ifadelerini kullandı.

İsim vermeden Moskova'nın, uluslararası hukuka ve BM kapsamında imzalanan belgelere aykırı davrandığını söyleyen Bodnar, uluslararası kamuoyunun bölgedeki gelişmeleri izlemek yerine savaşı önlemek için gerekli tepkileri göstermesi gerektiğini kaydetti.

Bodnar, Türkiye ile Ukrayna'nın stratejik ortak olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında güvene dayalı bir diyaloğun bulunduğunu belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği ara buluculuk teklifine ilişkin Bodnar, "Bence söz konusu müzakereleri Türkiye'nin ara buluculuğuyla ya Türkiye'de ya da başka ülkede yapma şansımız var. Önemli olan Rus tarafının söz konusu teklifi kabul etmesi. Ukrayna tarafı bu fikri destekliyor ve buna hazır." dedi.