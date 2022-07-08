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Dünya Savaşın en fazla zarar gören bölgelerinden! Ölen sivillerin sayısı açıklandı
Dünya

Savaşın en fazla zarar gören bölgelerinden! Ölen sivillerin sayısı açıklandı

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Krilenko, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bölgede 583 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 517 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 23:03:00 - 2022-07-08 23:13:25

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Krilenko, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bölgede 583 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 517 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ülkenin en çok zarar gören bölgelerinden biri olan Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Krilenko açıklamada bulundu.

583 Ukraynalı hayatını kaybetti

Vali Krilenko açıklamasında, "Rusya saldırılarının başlangıcından bu yana Donetsk Bölgesinde 583 vatandaş hayatını kaybederken, bin 517 kişi ise yaralandı. Volnovakha ve Mariupol’da hayatını kaybeden kişi sayıları ise belli değil. Rusya ölüm ve yıkım saçıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Donetsk’te bir vatandaşın araç kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların seyir halinde olduğu yola bir bombanın düştüğü ve araçların geri döndüğü görüldü.

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