Savaşın ardından dünyanın gözü boğazlara çevrilmişti! Türkiye'den iki kritik karar

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği boğazlar ile ilgili iki kritik uygulama yapıldı. Artık boğazlar yabancı değil, yerli yazalım ve teknoloji ile gözlenecek. Boğazlardan geçen 175 metre üstü gemilere römorkör refakati zorunlu hale getirilip güvenlik artmış olacak.

TBMM KİT Komisyonu'nda kurumunun hesapları görüşülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Sabah'ın haberine göre, Ünüvar şunları kaydetti:

175 metre üstü gemilere römorkör refakati zorunluluğu

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Uygulama Yönergesi'nde yapılan değişiklikle İstanbul Boğazı'ndaki 200 metrenin üstünde tehlikeli yük taşıyan gemiler için zorunlu olan römorkör refakatini 175 metreye indirdik.

Böylece boğaz güvenliğini artırmış, tehlikeli yük taşıyan gemilere daha hızlı müdahalenin önünü açmış olduk. İlk kez kılavuzluk hizmetlerinden elde edilen gelir fenerleri geçti.

Türk boğazlarına yerli göz

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri 2003 yılında hizmete girmiş ve yazılımı Amerikan firması tarafından yapılmıştı. Bu yazılımı HAVELSAN'la yaptığımız sözleşme gereği HAVELSAN yerli ve millî yazılım olarak yeniledi, bu ay içinde geçici kabulünü yapacağız.

Tamamen yerli ve millî bir yazılıma sahip olduk. Radar ve kamera sistemleri ise ASELSAN tarafından yapıldı. Türk boğazlarında tamamen yerli ve milli yazılım ve donanımla hizmet vermeye başlayacağız.

Yerli şamandıra

Şamandıraların dizayn ve yapımı tamamen kendi arkadaşlarımıza ait. Deniz fenerleri için de proje hazırladık. Fenerler için de bir proje hazırladık. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm fenerlerin yenilenmesi çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tarihi olanlar restore ediliyor.

Yenilebilir enerji

Seyir yardımcılarımız da yenilenebilir enerji kaynağından faydalanma oranımızı yüzde 81'e çıkardık , hedefimiz burada yüzde 100'e ulaşmak .