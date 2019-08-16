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Savaşan İHA Cevheri göreve hazır

TEKNOFEST 2019 Savaşan İnsansız Hava Aracı Yarışması için geliştirilen Cevheri, otonom uçuş ve kilitlenme yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:28
Savaşan İHA Cevheri göreve hazır

TUSAŞ-Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi’nde çalışan stajyer mühendisler, TEKNOFEST 2019 Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması için Cevheri’yi geliştirdi. 2,4 metre kanat açıklığı ve 1,8 metre uzunluğuyla dikkat çeken İHA’nın maksimum kalkış ağırlığı 9,5 kilograma karşılık geliyor.

40 dakika ve yaklaşık 38 kilometre kesintisiz yüksek performans uçuş koşullarına dayanıklı olan Cevheri, 3 bin 500 fit servis irtifasıyla görev yapabiliyor. Otonom uçuş ve kilitlenme yeteneğiyle ön plana çıkıyor.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:28
  1. TEKNOFEST
  2. Uludağ Üniversitesi
  3. TUSAŞ
  4. Cevheri

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