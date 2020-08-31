Savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan ve Fransa'dan flaş Türkiye kararı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini engellemek için sırtını Avrupa devletlerine dayayarak şımarıkça girişimlerde bulunan Yunanistan, Türkiye ana karasına 2 kilometre uzaklıktaki Meis adası da dahil olmak üzere Ege’deki adalar asker ve silah yığıyor.

Türkiye’ye karşı Yunan hükümetinin en büyük destekçisi ise Fransa... Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan’a destek açıklamalarında bulunurken Paris yönetimi Atina’ya silah desteğinde de bulunuyor. Yunanistan bu kapsamda ekonomik kriz nedeniyle kıstığı askeri harcalamarı arttırdı.

Yunan dört bir yandan silah alıyor

Açık sularda Türkiye’ye karşı fazla şanslarının olmadığının farkında olan Yunan ordusu biri 2020-2021, diğeri de 2020-2025 için 2 ayrı silahlanma programı hazırlıyor. Atina’nın Türkiye korkusuyla devreye aldığı 5 yıllık silahlanma programında da büyük pay Fransa'nın olacak. Terör devleti İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de silah satın alımlarının arttırılacağı belirtiliyor.

Program kapsamında 44 adet Fransız Mirage savaş uçağı ve arızası olan helikopterler için 1-1.5 milyar euro maliyetle yedek parça satın alınacak. Yunan hükümeti Almanya’dan ise 214 tipi ve 209 tipi denizaltılar için 33 yeni torpilin yanı sıra 4 adet Sikorsky helikopteri de sipariş verdi.

Geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz'de Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetimi ile yapılan askeri tatbikatta boy gösteren Rafale tipi savaş uçaklarından 12 ila 18 adeti Yunan ordusu envarterine dahil etmek için ise görüşmeler devam ediyor.

Atine ve Paris arasında savunma işbirliği anlaşması

Yunan Deniz Kuvvetleri bünyesinde yer alan 4 fırkateynin modernizasyonu öngörülürken Fransa’dan 2.5 milyar euro karşılığında yeni fırkateynler alınması bekleniyor.

Silah satın alımının yanı sıre Atina ve Paris arasında yeni bir savunma işbirliği anlaşması yapılacağı kaydedildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde söz konusu anlaşmanın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis 10 Eylül tarihinde imzalayacağı belirtildi.