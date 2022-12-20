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Dünya Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı
Dünya

Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı

Rusya-Ukrayna savaşına karşı çıktığı iddia edilen çok sayıda oligarkın şüpheli ölümü büyük dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 00:44:00 -
Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı

50 yaşındaki emlak kralı Dmitry Zelenov, bu yıl gizemli bir şekilde hayatını kaybeden 21'inci Rus oligark oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

İki ülkenin savaşı sıcaklığını korurken çok sayıda Rus oligarkın ölümleri büyük şüphe uyandırıyor.

Hayatını kaybeden oligarklar, Rusya’nın petrol ve doğal gaz sektöründe yer alan isimler olmasıyla da dikkat çekerken bir Rus oligark daha hayatını kaybetti.

Dmitry Zelenov yaşamını yitirdi

Emlak kralı olan Dmitry Zelenov'un 9 Aralık'ta, Fransız Rivierası'ndaki Antibes kasabasında, gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

Gizemli bir şekilde hayatını kaybeden 21'inci oligark

Zelenov, 2022 yılında gizemli bir şekilde yaşamını yitiren 21'inci oligark olarak kayıtlara geçti.

Nasıl öldü?

50 yaşındaki oligark, birkaç arkadaşıyla yemeğe çıktı. Kendini iyi hissetmeyen Zelenov, merdivenden çıkarken düştü ve beyin travması geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Zelenov, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren oligarklar

Gazprom’un üst düzey yöneticisi olan 61 yaşındaki Alexander Tyulyakov, 2000’li yılların başından beri İngiltere’de yaşayan Ukrayna doğumlu petrol ve doğalgaz zengini Mikhail Watford, MedStom adlı tıbbi malzeme üreten şirketin 43 yaşındaki sahibi Valisiy Melnikov, gizemli bir şekilde hayatını kaybeden oligarklardan birkaçı.

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