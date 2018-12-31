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Savaş uçakları, katil sürüsü DAEŞ'in liderlerini vurdu

Irak jetlerinin, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da terör örgütü DAEŞ'in liderlerini hedef alan bombardıman düzenlediği bildirildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:23
Savaş uçakları, katil sürüsü DAEŞ'in liderlerini vurdu

Irak, F-16 savaş uçaklarıyla Suriye'de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pazartesi günü gerçekleşen bombardımanda, terör örgütü DAEŞ liderleri hedef alındı.

Katil sürüsünün liderlerinin Deyrizor'daki el Susa köyünde toplandığı ev yerle bir edildi.

30 DAEŞ lideri katıldı

Bağdat yönetimi, söz konusu terör toplantısına 30 üst düzey DAEŞ liderinin katıldığını bildiriyor.

Irak'ın saldırısı, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceği yönündeki açıklamadan günler sonra geldi.

Haziran 2014'ta Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da hilafet ilan eden terör örgütü DAEŞ, yaklaşık üç yıl süren savaşın ardından uluslararası destekle mağlup edilebildi. Terör örgütü halen Irak-Suriye sınırındaki bazı ilçe ve kasabaları elinde tutuyor.

Bağdat ve Şam arasında söz konusu hava saldırıları için bir anlaşma bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:23
  1. Irak
  2. Suriye
  3. Deyrizor
  4. DAEŞ operasyonu
  5. hava harekatı
  6. DAEŞ liderlerini vurdular

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