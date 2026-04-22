Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savaş uçağı projesi çöktü!

Fransa ile Almanya’nın ortak yürüttüğü 100 milyar euroluk FCAS savaş uçağı projesi, şirketler arasındaki güç mücadelesi nedeniyle ciddi bir çıkmaza girdi.

Fransa ile Almanya'nın ortak yürüttüğü 100 milyar euroluk FCAS savaş uçağı projesi, şirketler arasındaki güç mücadelesi nedeniyle ciddi bir çıkmaza girdi.

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Fransa-Almanya ortak yapımı FCAS savaş uçağı projesinde yer alan şirketler arasındaki anlaşmazlığı çözmekle görevlendirilen arabulucular başarısız oldu. A

Görüşmelere yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, biri Fransız diğeri Alman olan iki arabulucu, yürüttükleri çabalara ilişkin ayrı raporlar sunacak.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, Alman arabulucunun raporunda, bir zamanlar projenin temel direği olan ortak bir savaş uçağı inşa etme fikrinin artık uygulanabilir olmadığı sonucuna varacağını bildirdi.

Aynı kaynak, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e krizin mevcut durumu hakkında detaylı bir brifing verileceğini de kaydetti.

 

Daha önce projeye yakın kaynaklar, Almanya ve Fransa'nın ortak insanlı jet geliştirme planından vazgeçme ihtimalinin yüksek olduğunu; ancak ilgili yazılım, veri sistemleri ve insansız hava araçları (drone) konusundaki işbirliğine devam edeceklerini belirtmişti.

Merz'in, önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günleri Güney Kıbrıs'ta düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi planlanıyor.

FCAS projesinin çökme veya küçülme riski, Avrupa'nın Rusya'dan gelen tehditler ve ABD'nin azalan desteği karşısında birliğini ve işbirliğini artırmaya çalıştığı son derece kritik bir döneme denk geliyor.

100 milyar euro bütçeli dev proje, Fransa'yı temsil eden Dassault Aviation ile Almanya ve İspanya'yı temsil eden Airbus arasında yaşanan "kontrol ve liderlik" anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir durma noktasındaydı.

Yakup

ABD, Alman, Fransız alışmışlar istediklerini üretip bizim gibilere kaziklamaya, Şimdi rakip çıktıkça nefesleri kesiliyor.
