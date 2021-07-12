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Dünya Savaş suçları işleyen Avustralya askerlerini çekti
Dünya

Savaş suçları işleyen Avustralya askerlerini çekti

Afganistan'da savaş suçları işleyen Avustralya 80 askeri destek personelini geri çekti.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 00:42:00 -
Savaş suçları işleyen Avustralya askerlerini çekti

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ülkesinin 20 yıllık Afganistan savaşına katılımının sona erdiğini söyledi.

Dutton, Afganistan'daki 80 destek personelinin geri çekildiğini belirterek, askerlerin geri çekilmesinin "son haftalarda" gerçekleştiğini aktardı.

Sky News'e konuşan Dutton, "Bu, ulusal çıkarlarımız veya müttefiklerimizin çıkarları için olduğunu düşündüğümüz durumlarda, ABD ile yürütülen kampanyaların bir parçası olmayacağımız anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Avustralyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, orduda, Afganistan'da işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalar nedeniyle görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir grup özel kuvvet personelinin, görevden alınmadan tıbbi gerekçelerle terhis edilebileceği bildirildi.

Savaş suçu işlediklerini itiraf ettiler

Avustralyalı yetkililer 2020'de de Afganistan'da özel kuvvet personeli tarafından işlenen en az 39 sivilin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın bulgularını kamuoyuna açıklamıştı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri genel müfettişliği tarafından hazırlanan Brereton raporu, Avustralya askerlerinin Afganistan'da sivilleri ve mahkumları öldürdüğüne dair güvenilir bilgiler bulunduğunu kaydetmişti.

Rapora göre, emekli veya muvazzaf 25 personel, savaş suçları işlemek veya onlara alet olmak suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri komutanı General Angus Campbell, raporun ardından soruşturmanın ayrıntılarını paylaşırken yaptığı açıklamada, Afgan halkından özür dilemişti.

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