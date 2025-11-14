Savaş sebebi: Çin’den Japonya’ya Sert Uyarı!

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Tayvan Boğazı’ndaki olası askeri müdahalesine karşı net bir uyarı yayınladı. Bakanlık sözcüsü Lin Jian, “Japonya Tayvan Boğazı durumuna askeri müdahalede bulunursa, Çin kararlı bir şekilde karşılık verecektir” diyerek Tokyo’yu uyardı. Jian, Tayvan meselesinde “ateşle oynamayın, oynayanlar yanar” ifadesiyle de Japonya’ya gözdağı verdi.

Bu açıklama, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin son dönemde yaptığı tartışmalı beyanlara tepki olarak geldi. Takaichi, geçen hafta Japon parlamentosunda, Çin’in Tayvan’a yönelik bir deniz ablukası veya saldırısının Japonya için “varoluşsal bir tehdit” oluşturabileceğini belirtmiş ve bu durumda “meşru müdafaa hakkı kapsamında Öz Savunma Kuvvetleri’nin devreye girebileceğini” savunmuştu. Çin tarafı, bu sözleri “iç işlere karışma ve egemenlik ihlali” olarak nitelendirdi.

Gerilimin Kökeni: Osaka Başkonsolosu’nun Tartışmalı Paylaşımı

Olaylar, Çin’in Osaka Başkonsolosu Xue Jian’ın sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımla tırmandı. Xue, Takaichi’nin açıklamalarına yanıt olarak, “Bize saldırmış olan o kirli boynu tereddüt etmeden kesmekten başka seçeneğimiz yok” şeklinde tehdit içeren bir mesaj attı. Bu paylaşım, Japonya’da büyük yankı uyandırdı ve Tokyo, Pekin’e resmi protesto notası gönderdi. Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, mesajı “son derece uygunsuz” olarak tanımlarken, Dışişleri Bakanlığı da paylaşımın silinmesini talep etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Xue’nun paylaşımını “Tayvan’ı Çin’den ayırma ve Tayvan Boğazı’na askeri müdahaleyi teşvik eden haksız ifadelere kişisel bir yanıt” olarak savundu. Jian, Tayvan’ın “Çin’in ayrılmaz bir parçası” olduğunu vurgulayarak, Pekin’in ulusal egemenliğini koruma kararlılığının “hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceğini” yineledi. Bakanlık, Japonya’ya “Tek Çin ilkesi”ne ve iki ülke arasındaki dört siyasi belgeye sadık kalma çağrısı yaptı.

Japonya’dan Geri Adım mı?

Japonya tarafı, protestoların ardından Başbakan Takaichi’nin açıklamalarında yumuşama sinyalleri verdi. Tokyo, Xue’nun paylaşımını “tehdit” olarak yorumlarken, Çin’e “provokasyonları bırakma” uyarısında bulundu. Ancak analistler, bölgedeki gerilimin ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışları ve Pasifik’teki askeri varlığıyla da bağlantılı olduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın geçmişte “Çin’in Tayvan’a saldırması halinde askeri karşılık vereceğiz” demesi, Pekin’i daha da tedirgin ediyor.

Sosyal medyada da konu hızla yayıldı. X platformunda paylaşılan bir videoda, Çin Dışişleri’nin uyarısı binlerce kez görüntülendi ve kullanıcılar arasında “Üçüncü Dünya Savaşı mı geliyor?” tartışmaları başladı. Bir başka paylaşımda ise Japonya Savunma Bakanı, Çin’in ablukasını “Japonya için kriz” olarak nitelendirdi.

Bölgesel Etkiler: Pasifik’te Yeni Bir Soğuk Savaş mı?

Tayvan Boğazı, küresel ticaretin %50’sinden fazlasının geçtiği kritik bir rota. Çin’in son yıllarda Ada çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar –örneğin 2023’teki “önemli hedeflere nokta saldırı simülasyonu” – zaten gerilimi yüksek tutuyordu. Uzmanlar, Japonya’nın ABD ile olan savunma anlaşması çerçevesinde Tayvan’ı desteklemesinin, Pekin’i “kırmızı çizgi”yi aşmaya zorlayabileceğini söylüyor.

Çin Dışişleri, son açıklamasında “Tayvan sorunu, Japonya’nın geçmemesi gereken bir kırmızı çizgidir” diyerek net bir duruş sergiledi. Tokyo ise “barış ve istikrar” vurgusu yaparak diplomatik kanalları açık tutma niyetinde. Ancak ateşli retorik, Asya-Pasifik bölgesinde yeni bir krizin habercisi olabilir.