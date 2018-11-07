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Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...

NATO'nun Rusya sınırlarında askeri varlığını artırma eylemlerine mutlaka askeri yanıt verileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert açıklamalarda bulundu

07 Kasım 2018 Çarşamba 06:48
Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...

İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "NATO'lu komşularımızın Rusya sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz" dedi.

Diyalog kurmak zorunda bırakacak

Sputnik'in haberine göre sözlerinin Rusya'nın gerilimi artırmaya ilgi duyduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lavrov, ordular arasında tam teşekküllü diyalog kurulması gerektiğini ancak NATO'nun bundan kaçtığını ve günün birinde hayatın İttifak'ı Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bırakacağını belirtti.

Ciddi anlamda tehdit

Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarındaki eylemlerinin Moskova'yı endişelendirdiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarında kalıcı olarak askeri güçler konuşlandırılmasının önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor." (Sputnik)

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 06:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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